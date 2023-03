Due commedie di Natalia Ginzburg per l’ultima serata del Comunale

A chiusura della stagione 202223 del Teatro Comunale di Lamporecchio, promossa dall’amministrazione con Atp Teatri di Pistoia, domenica 2 aprile alle 21 Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta, diretti da Antonio Zavatteri, portano in scena lo spettacolo "La parrucca", che abbina due atti unici di una delle grandi e più originali voci della letteratura del ‘900, Natalia Ginzburg (La parrucca e Paese di mare), in una produzione NidodiragnoCmc. Scene e luci portano la firma di Nicolas Bovay; Sandra Cardinie Massimiliano Gagliardi hanno curato rispettivamente costumi-oggetti di scena e musiche originali.

I due atti unici sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro. In un paese di mare una coppia girovaga e problematica prende possesso di uno squallido appartamento in affitto. Massimo è un uomo perennemente insoddisfatto; passa da un lavoro all’altro, ma vorrebbe fare l’artista. Betta è una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si annoia facilmente e tuttavia è genuina come solamente i personaggi proposti da Natalia Ginzburg sanno essere.

A Betta la nuova casa non piace, come non le piace quel piccolo paese di mare. Ma Massimo, che ha la speranza di trovare un lavoro nell’industria di famiglia di un suo vecchio amico, la convince a restare. Tranne che l’amico si rivelerà pieno di problemi e non lo riceverà nemmeno. Così la coppia dovrà ripartire proprio nel momento in cui Betta si sarà affezionata al luogo e alla casa.

In La parrucca ritroviamo Betta e Massimo in un piccolo albergo isolato, dove si sono rifugiati per un guasto all’automobile. Betta è a letto disperata e dolorante, perché durante un litigio Massimo l’ha picchiata. Massimo, che ora è pittore, ma dipinge quadri che la moglie detesta, si è chiuso in bagno a leggere. Dopo aver urlato al marito la sua rabbia e la sua frustrazione per un matrimonio che non funziona più, Betta telefona alla madre e le rivela di essere incinta di un politico con cui ha una relazione clandestina.

La biglietteria del Teatro di Lamporecchio (3339250172) sarà aperta sabato 1 e domenica 2 aprile (16.30-19,30) e la sera dello spettacolo dalle 20,30. La prevendita dei biglietti è già in corso anche alla biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia (0573 991609 – 27112) e online su www.bigliettoveloce.it. Prezzi biglietti da 9 a 18 euro.