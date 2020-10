Chiesina Uzzanese, 20 ottobre 2020 - Quella sala giochi con annessi bar e caffetteria era piena di irregolarità amministrative, igienico-sanitarie ed era dotata anche di un impianto elettrico del tutto fuori norma, che avrebbe potuto creare gravi incidenti. I controlli effettuati dagli agenti del commissariato di Pescia, diretto dal vicequestore Floriana Gesmundo, insieme alla polizia municipale, ai vigili del fuoco e al personale dell'Asl hanno consentito di scoprire anche ingenti quantitativi di marijuana e hashish, custoditi in barattoli e damigiane. In seguito, in un'abitazione di Massa e Cozzile di proprietà di un quarantenne, la polizia di Stato ha trovato altra droga in un magazzino. In totale sono stati sequestrati 13 chili di marijuana e 73 grammi di hashish. L'uomo è stato arrestato, mentre il locale di Chiesina Uzzanese è stato sequestrato.

Daniele Bernardini