"Dritto al cuore", colpo vincente Notte bianca di tennis, un successo

Sono stati raccolti oltre 4 mila euro allo Sporting Club: con la 12 ore di tennis che aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare la struttura sportiva di Brisighella, in Emilia Romagna, seriamente danneggiata dalla furia dell’acqua a metà maggio. A sostenere l’iniziativa, sui social, erano arrivati i videomessaggi di vip e campioni dello sport. La campagna di comunicazione è stata curata dal giornalista Sergio Braccini. Oltre 200 atleti si sono sfidati sui campi di via Ponte dei Bari in nome della solidarietà. ""Un successo. Di più: Un trionfo. Dritto al cuore - scrive su Facebook Sergio Braccini, giornalista che ha curato la campagna di comunicazione - la 12 ore di tennis e solidarietà organizzata dallo Sporting Club Montecatini va in archivio con numeri eccellenti: 210 giocatori messi in campo tra le 20 di venerdì 7 luglio e le 8 di sabato 8, quasi 700 game disputati, oltre quattromila euro raccolti. E soprattutto tanti giovani dal volto stanco, a fine manifestazione, ma felici. Complimenti anche ai due capitani: Matteo Bindi - che alla fine ha alzato al cielo il trofeo simbolico, la grande coppa che sarà esposta allo Sporting - e Leonardo Braccini". L’evento ha attirato l’attenzione di molti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Sui canali social di "Dritto al cuore" sono stati pubblicati numerosi video in cui – vip e campioni, del presente e del passato – elogiano la 12 ore di tennis e solidarietà. Dalle 20 di venerdì sera alle 8 di sabato mattina è andata in scena la "12 ore no-stop" di partite di tennis e iniziative per unire gli appassionati in nome dello sport e della beneficenza. La manifestazione ha ricevuto il sostegno della Federazione italiana Tennis e Padel. Tutti i soldi che andranno in beneficenza e verranno documentati. La notte bianca si è svolta con gare di doppio e singolo per grandi e piccini, dilettanti e non, divisi in due squadre: "Team Sinner", risultato vincente e il "Team Berrettini".

Giovanna La Porta