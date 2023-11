Dopo la disastrosa alluvione. Cooperativa Montalbano riparte

Finalmente da Lamporecchio arriva una buona notizia. Da stamattina, mercoledì 15 novembre riapre il negozio di Lamporecchio delle Cooperative Montalbano Olio e Vino, gravemente danneggiato dall’alluvione dello scorso 2 novembre. Il punto vendita di via Matteotti 4850, che al piano terra ha subito allagamenti ingenti causati dalle piogge caduti in quella giornata davvero trafica, è stato riallestito al piano superiore e riprenderà l’attività a partire dalle 8 di stamattina secondo i consueti orari. Davvero una ottima notizia a distanza dei nemmeno due settimane da un evento trafico per la Toscana intera.

Per arrivare a questo importante obiettivo tutti i dipendenti, insieme ai dirigenti, hanno lavorato incessantemente per ripristinare almeno in una parte l’attività di vendita. Tanta volontà e impegno nel mandare via acqua e fango e far ritrovare all’azienda una situazione di normalità. Alla fine gli sforzi e la grande forza di volonta sono stati ripagati. Sono stati necessari dodici giorni di lavoro per ripulire il piano superiore in modo che la cooperativa fosse di nuovo pronta per la vendita dei beni. Ricordiamo che questa Cooperativa svolge una fondamentale funzione di servizio e di sostegno per il mondo agricolo del territorio. Era necessario dare un segnale di vitalità a tutto l’ambiente e soprattutto potere dare delle risposte concrete alle richieste degli agricoltori.

Domenica scorsa, intono alle 12.30, la cooperativa aveva avuto la visita del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, accompagnato nella ditta alluvionata dal sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani. Giani aveva potuto constare con i suoi occhi gli ingenti danni soprattutto nella parte inferiore del fabbricato. "Un grande ringraziamento ai dipendenti della cooperativa e ai volontari che con il loro impegno ci hanno consentito di riaprire il negozio di Lamporecchio in tempi record - afferma il presidente delle Cooperative Montalbano Olio e Vino, Eliano Arzilli -. Ora abbiamo bisogno del sostegno di tutti per ripartire e superare nel più breve tempo possibile questo momento difficile". Si può sostenere la cooperativa acquistando i prodotti nei negozi di Lamporecchio, Empoli, Cerbaia e Pontassieve oppure ordinare olio nuovo e vini in bottiglia e "bag in box" telefonando al numero 057180649 scrivendo a [email protected].

Massimo Mancini