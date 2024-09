Dopo il tonfo con Scafati. Estra, servono progressi

Ultimo allenamento a Quarrata per l’Estra Pistoia. Il ritrovo di oggi al PalaMelo per la ripresa dell’attività coinciderà con la fine della preparazione in provincia. Da domani infatti è previsto il ritorno nel nuovo PalaCarrara, fresco di ristrutturazione e di nuovo parquet. Ha ancora molto da lavorare la squadra di Dante Calabria. Questo ha detto l’amichevole persa malissimo contro Scafati. Un test contro una diretta concorrente per la salvezza che ha lasciato molto amaro in bocca non solo nell’ambiente biancorosso, ma pure fra i tifosi. Pistoia ha bisogno quanto prima di cambiare passo e allenarsi al completo, con anche Paschall a disposizione. L’ala americana potrebbe essere in città già domani, al più tardi mercoledì. Un arrivo molto atteso per aumentare il tasso tecnico di una squadra che contro Scafati ha messo in evidenza lacune difensive e attacco troppo spesso stagnante.

Prima di Paschall, coach Calabria continuerà sicuramente a lavorare con Alfredo Boglio. Partito come aggregato, Boglio ha lavorato duramente sfruttando ogni minima occasione che gli è stata concessa. Il lavoro evidentemente ha pagato e adesso Boglio è entrato in pianta stabile nel roster dell’Estra Pistoia, firmando un contratto annuale con opzione per la prossima stagione. È il tredicesimo uomo a roster: adesso uno dovrà giocoforza restare fuori. Nato a Novara l’11 febbraio 2003, Boglio è un playmaker di 190cm per 77kg, ha iniziato a giocare a pallacanestro con l’OM Trecate per poi passare, a 12 anni, nel settore giovanile dell’Olimpia Milano. Dopo la tappa alla Stezza Azzurra Roma, dal 2020 passa al College Borgomanero, poi le esperienze con Oleggio, Borgomanero e in A2 con la Juvi Cremona. Nella passata stagione, invece ha tentato l’esperienza americana in Ncaa con la squadra di Robert Morris University di Pittsburgh. In estate la decisione di tornare in Italia con la chiamata di Estra Pistoia per la pre-season. Boglio indosserà la maglia numero 12. "A Pistoia mi son trovato bene sin dal primo giorno di raduno – afferma Boglio –. Non posso fare altro che ringraziare la società per la grande opportunità che mi sta dando e non vedo l’ora di dare il massimo per questa città".

"Boglio è un buon giovane giocatore e ci piacciono le sue potenzialità per il futuro suo e della squadra – aggiunge coach Calabria – avrà l’opportunità di migliorare di settimana in settimana durante gli allenamenti e di mettersi alla prova per continuare a salire di livello. Devo dire che sono molto felice di averlo con noi a disposizione per il resto della stagione".