Dopo il furto, tornano i ventilatori. Regalo in Basilica per don Gianluca

La basilica di Santa Maria Assunta ha nuovamente quattro potenti ventilatori. Dopo il furto subìto dalla parrocchia, Marco Lucarelli ha provveduto a titolo personale ad acquistare quattro impianti simili a quelli trafugati. "Sinceramente, non ho fatto pubblicità a questa azione che trovo normale – spiega – ma confermo di averli regalati a don Gianluca. Una persona straordinaria con la quale collaboro da anni sia con il ’Controllo del Vicinato’ che con ’Sviluppo Valdinievole’. Stefano Cavalli mi ha dato una mano a trovare i ventilatori giusti, simili a quelli portati via una decina di giorni fa. Ero rimasto colpito dalla notizia. Certi scempi non dovrebbero accadere in nessun luogo, figuriamoci in chiesa".

Contento don Gianluca, che ha ringraziato Lucarelli a nome della comunità. "Erano stati acquistati per alleviare il disagio dei fedeli, messi a dura prova dal gran caldo durante le messe - aveva raccontato il parroco - e sono stati portati di notte. Ho sporto regolare denuncia".

I ventilatori erano alti e piuttosto massicci. "Purtroppo la chiesa non dispone di un servizio di video sorveglianza – spiega don Gianluca – quindi speriamo nelle telecamere cittadine per poter ricostruire la dinamica". Felici anche i fedeli che possono tornare a godere del fresco durante la messa.

Lucarelli, a proposito della microcriminalità e del degrado in centro, pochi giorni fa aveva dichiarato: "Chiederò un incontro con il Prefetto e valuteremo con i residenti se raccogliere delle firme per un esposto in Procura, in particolare per il parco Cividale. Il ’Controllo di Vicinato’ chiede di poter tornare a frequentare il parco in sicurezza, tutelando soprattutto i più piccoli".

Il neo insediato assessore Luca Bini, nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto una email da parte di Lucarelli ha preso atto della situazione e ha assicurato al più presto un’azione incrociata.

Giovanna La Porta