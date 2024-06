Donna trovata morta a Buggiano, chi era. Lascia tre figli. Possibile omicidio

Buggiano (Pistoia), 11 giugno 2024 – E’ stata trovata nella casetta prefabbricata in cui viveva da un parente. Aveva una sorta di cappio al collo, ma le ferite e le ecchimosi trovate non sarebbero compatibili con il suicidio.

Si indaga sulla morte di una donna di 39 anni, sposata. Quando i medici hanno cercato di rianimarla ormai non c’era più niente da fare. E’ stata trovata senza vita nella mattina di martedì 11 giugno. Viveva sembra da tempo nel campo nomadi insieme alla famiglia.

Da capire cosa sia successo. Gli investigatori fanno luce sul ruolo del marito in questa vicenda. L’uomo per lunghe ore è rimasto irreperibile, le forze dell’ordine non riuscivano a trovarlo. In serata si è presentato in caserma dai carabinieri.

La sua posizione è al vaglio. Resta la tragedia e il dolore per la morte di una madre di famiglia. La vicenda ha provocato una serie di tensioni nel campo nomadi, un terreno privato circondato dalla vegetazione. Nel campo sono arrivati anche i carabinieri e il magistrato, oltre alla polizia municipale.

Il campo nomadi è lì da molti anni. Si trova in località Molin Nuovo, in via XIV Maggio. L’intervento dei carabinieri non è stato semplice a causa delle intemperanze del gruppo di nomadi che abitano questo insediamento e che sulle prime non volevano far entrare le forze dell’ordine.