Don Milani punta sul teatro Progetto per gli studenti

Il teatro a scuola come condivisione e opportunità di confronto, espressione, riflessione critica. Ieri, nella sala consiliare del Comune di Ponte Buggianese, è stato presentato il progetto che, a partire dalla prossima settimana, vedrà protagonisti gli alunni dell’istituto comprensivo Don Milani. Sono intervenuti il sindaco Nicola Tesi, il vicesindaco Maria Grazia Baldi, l’attore Luca Privitera di "Ultimo teatro" e il nuovo dirigente scolastico dell’istituto Don Milani, Carmine Gallo, che succede a Lorenza Lorenzini. Il sindaco Tesi ha esordito proprio con i saluti al nuovo preside e i ringraziamenti all’ex dirigente Lorenzini: "Colgo l’occasione per salutare il nuovo dirigente scolastico Carmine Gallo – ha affermato –. Con noi oggi anche l’artista Luca Privitera, perché stiamo presentando l’iniziativa che prenderà forma a scuola la prossima settimana, co-finanziata dalla Regione, per la Festa della Toscana 2021. Iniziative che fanno riflettere su valori fondamentali, tanto più significative in giorni come quelli che stiamo vivendo". Il vicesindaco Maria Grazia Baldi si è unita al benvenuto al nuovo preside Gallo: "Mi fa molto piacere che il dirigente sia intervenuto per condividere la presentazione di questo progetto che nasce dal bando della Regione, a cui abbiamo sempre collaborato insieme alla scuola. La Regione, dando la possibilità al Comune di poter aderire a questi progetti, consente di dare un contributo alla riflessione su temi importanti coinvolgendo le nuove generazioni. Come Comune collaboriamo sempre con la scuola per cercare di aiutare i ragazzi a formare una coscienza storica e credo che porre l’accento su valori fondamentali per il genere umano sia quanto mai essenziale, soprattutto in questo momento. Il progetto si chiama: ’L’altro sguardo’, è un’esperienza teatrale, di condivisione, dopo una fase di pandemia che ha impedito ai ragazzi di incontrarsi e condividere un cammino insieme". Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Don Milani Carmine Gallo ha commentato: "Ho letto ...