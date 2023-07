Don Gianni lascia la Fontenova Forse andrà a Montecatini Alto Intanto arriva don Stefano Salucci

Con la fine dei festeggiamenti del 450esimo anniversario dell’apparizione della Madonna a Monsummano si concluderà anche l’esperienza come Proposto di don Gianni De Peppo. Ad annunciarlo è stato il parroco stesso durante la funzione di domenica scorsa e nel frattempo della notizia sono stati avvertiti anche i parrocchiani della chiesa di Castellare, dalla quale sarà trasferito Don Stefano Salucci per diventare il nuovo canonico della basilica della Fontenova. "Certamente non me ne sarei andato mai senza salutare i miei parrocchiani – ha detto don Gianni – ma c’è ancora tempo perché il trasferimento avverrà non prima di settembre, dopo la conclusione dei festeggiamenti per la Madonna della Fontenova. Secondo disposizioni dovrei diventare parroco della parrocchia più piccola ma ancora non è definita e aspetto che sia il Vescovo a ufficializzare la cosa. Il prossimo ottobre sarebbero 20 anni di guida per me della parrocchia della Fontenova ma l’età impone anche una certa attenzione alla salute. Il dispiacere di lasciare è molto, visto anche il buon rapporto con i fedeli che si è instaurato in questi anni, ma la fatica di seguire una parrocchia così grande e impegnativa adesso va oltre le mie forze. C’è bisogno di energie nuove. Ci saluteremo per bene a settembre". Secondo indiscrezioni Don Gianni De Peppo dovrebbe andare a guidare la parrocchia di Montecatini Alto, ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Intanto, nella lettera che il vescovo Roberto Filippini ha inviato ai parrocchiani di Castellare, si legge "In seguito alle dimissioni del Molto Reverendo Don Gianni Di Peppo, per raggiunti limiti d’età e per motivi di salute, ho infatti dovuto provvedere a un nuovo parroco per la Basilica Santuario e ho chiesto a Don Stefano Salucci la sua disponibilità per questo servizio. Sono grato per la sua docile generosità e per la prontezza con cui ha risposto alla mia chiamata, pur soffrendo non poco il distacco da una comunità da luimolto amata e servita con grande dedizione per 19 anni. Desiderando non lasciare la parrocchia di Castellare senza una guida pastorale – prosegue la lettera del Vescovo – ho pensato bene di nominare amministratore parrocchiale il Molto Reverendo Lorenzo Frattini, da voi ben conosciuto in quanto già da tre anni svolge servizio e da un anno ricopriva il suolo di viceparroco".

Arianna Fisicaro