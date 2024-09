Domenica convegno pomeridiano. Le attività dedicate alle famiglie

Appuntamento al pomeriggio di domenica al Sesana per le corse di trotto, ma non solo. Apertura alle 14.30 le famiglie, con il convegno di gare che invece prenderà il via alle 17. Il Sesana passa dagli appuntamenti in notturna a quelli programmati per i pomeriggi, rivolgendosi al più esteso pubblico delle famiglie, con tutta una serie di iniziative di intrattenimento appositamente studiate e realizzate.

Con il biglietto di ingresso fissato a 5 euro per gli adulti e completamente gratis per gli under 18, chi decide di trascorrere il pomeriggio all’ippodromo potrà disporre del parcheggio auto e assistere a sette corse, avere a disposizione il Sesana Baby Village per i più piccoli, con castello gonfiabile, truccabimbi, pista mountain bike, i pony e cavalli. A disposizione anche il barbiere per i signorie la manicure per le signore ed il simpatico angolo delle stelle per prevedere il futuro. Sarà possibile effettuare un giro panoramico della pista sulla carrozza d’epoca, visitare il museo e la sala Varenne e fermarsi ad osservare il magico mondo degli insetti. Poco più avanti ci sarà l’esposizione di rapaci a cura dell’allevamento Prestige falcons ed anche qui sarà possibile osservare nel loro mondo e toccare, con la massima attenzione, questi spettacolari uccelli protagonisti di tante fiabe . Chi vorrà ascoltare della buona musica live potrà farlo con il pianobar a bordo pista, gustandosi un ricercato cocktail. Intorno alle ore 16, grazie alla collaborazione con la gelateria Filippo di Monsummano Terme, tutti i bambini avranno in dono un gelato artigianale. Saranno inoltre in funzione anche il ristorante panoramico, i food truck, l’area aperitivi e la gelateria di qualità.

Fin dalla apertura, sui due grandi schermi collocati nel pratone centrale, sarà possibile assistere alle partite di calcio e alle corse ippiche programmate negli altri ipodromi.