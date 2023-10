Dolcetto o scherzetto, per tutti. Oggi torna "Pescia horror street" con un carico spaventoso di allegria

Halloween è una festa di origine nordeuropea che oggi è entrata nella tradizione anche in Italia. Da otto anni l’ente Valorizzazione della città di Pescia e della Valdinievole organizza “Pescia Horror Street“. Un pomeriggio di festa pensata per i più piccoli ma non solo che oggi a partire dalle 15 animerà le strade del centro da Borgo della Vittoria, via Libero Andreotti, via Ricasoli, via Santa Maria a via dell’Acqua fino a via Bonvicini. "Minimo comun denominatore del nostro ente è quello di far crescere la nostra città – afferma il presidente Benedetto Bonazzi –. Capisco che questo evento possa creare alcuni disagi per traffico e attività commerciali, ma il nostro intento è quello di far felici i bambini, pensiamo che per qualche ora si possa sopportare".

"Un luogo di socializzazione per una comunità, una Pescia che vuole rilanciarsi – aggiunge il sindaco Riccardo Franchi –. Stiamo lavorando con associazioni e commercianti per iniziative che portino le persone, in particolare, i bambini, in città. Pescia ha voglia di vivere e creare eventi, che portino a visitare le nostre bellezze e a valorizzare le nostre attività commerciali".

L’edizione 2023 della festa presenta alcune belle novità. Alle 15.30 si apriranno le iscrizioni alla gara delle maschere, prevista alle 17 con la sfilata di tutte le categorie, bambini, adulti e gruppi per chiudersi con la premiazione della maschera più spaventosa: la gara sarà condotta da Ginevra D’Ulivo, la popolare Ginger di Radio Garage.

Alle 16 inizierà lo spettacolo ‘Stenterello e Arlecchino nel bosco stregato di Malefica’, con il Teatrino dei Burattini di Fragolina e Saurino. L’associazione culturale Arte e Progetto di Migliarino terrà un laboratorio di ceramiche: i giovanissimi potranno divertirsi a realizzare magneti a tema Halloween. Lungo le strade i partecipanti potranno cimentarsi in giochi di abilità, che arricchiscono un programma che prevede trucca bimbi, spettacoli di bolle di sapone, baby dance e gonfiabili. E poi lo stand dell’ente, con bomboloni e tanti chicchi.

"Voglio ringraziare tutti coloro che rendono possibile l’organizzazione dell’evento – ha concluso Bonazzi – Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Vittoria Assicurazioni, Associazione Uniti per la Valdinievole, i geometri Roberto Boschi e Tiziano Bendinelli. E poi, i commercianti che hanno aderito all’iniziativa, l’amministrazione e gli uffici comunali, tutti coloro che collaborano alla sua riuscita". In caso di pioggia, Pescia Street Fest sarà rimandata a sabato 4 ottobre. Emanuele Cutsodontis