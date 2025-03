Disservizi al bancomat: "Trovare delle soluzioni"

Nello scorso mese di novembre il gruppo consiliare di opposizione ’Chiesina e le sue Frazioni’ aveva presentato un’interrogazione sull’imminente chiusura della locale filiale del Monte dei Paschi di Siena, attiva da decenni nel territorio. "Adesso, con la filiale chiusa e con la presenza del solo sportello bancomat ATM- denuncia il gruppo guidato da Carlo Cortesi –ci è stato segnalato che spesso non è possibile prelevare contanti e ci si deve recare nelle filiali di altri comuni. Abbiamo segnalato questo problema alla direzione centrale della banca e chiesto, di nuovo, l’azzeramento delle commissioni sui prelievi effettuati fuori da ATM MPS per i vecchi correntisti della filiale di Chiesina Uzzanese. La direzione ci ha risposto che i disservizi sarebbero causati dall’esternalizzazione del servizio di cash-in e che si dovrebbero risolvere a breve. Noi vigileremo – conclude – e restiamo a disposizione della cittadinanza per altre utili segnalazioni".

