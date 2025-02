Disagi e caos traffico. Lettera degli abitanti di via Cantarelle: "Siamo in pericolo"

"Vogliamo una Ztl per i mezzi pesanti". È questa la presa di posizione dei residenti di via Cantarelle a Pieve a Nievole dopo anni di disagi lamentati per il traffico. "È giunto il momento di considerare l’implementazione di una Zona a Traffico Limitato (Ztl) – fanno sapere i cittadini riuniti del comitato di via Cantarelle – specificamente dedicata al monitoraggio e alla regolamentazione del traffico di questi veicoli pesanti. Questa misura non solo contribuirebbe a ridurre il numero di autocarri e mezzi pesanti nelle aree più sensibili della città, ma permetterebbe anche di migliorare la qualità dell’aria e la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti".

Il comitato fa poi riferimento all’articolo 7 della regolamentazione della circolazione nei centri abitati sostenendo che per garantire la sicurezza dei cittadini "I comuni, con deliberazione della giunta, hanno la facoltà di delimitare aree pedonali e zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza, il provvedimento può essere adottato con ordinanza del sindaco, anche in modifica o integrazione della deliberazione della giunta". Laddove dunque l’istituzione dei varchi crea numerose polemiche, a Pieve, i residenti di via Cantarella la chiedono, circoscrivendola ai mezzi pesanti.

"In molte aree urbane europee – chiudono dal comitato – l’introduzione di Ztl ha portato a una diminuzione del traffico e a un aumento della mobilità sostenibile. I residenti hanno potuto godere di spazi pubblici più puliti e sicuri, mentre le attività commerciali hanno beneficiato di un ambiente più accogliente. La nostra amministrazione comunale ha il dovere di ascoltare le esigenze dei cittadini e di agire per il bene della comunità. La creazione di una Ztl per veicoli pesanti rappresenterebbe un passo importante verso una città più sostenibile e vivibile. Inoltre, è essenziale che il monitoraggio del traffico venga accompagnato da un piano di comunicazione chiaro e trasparente, in modo che tutti possano comprendere i benefici di questa iniziativa. La sensibilizzazione riguardo all’importanza di ridurre il traffico pesante nelle aree urbane è cruciale per ottenere il supporto della comunità. In conclusione, chiediamo all’amministrazione comunale di prendere in seria considerazione, la proposta di istituire una ZTL per veicoli con peso superiore a 3.5 tonnellate per monitorare il divieto già esistente ma continuamente violato e permettere solo il passaggio per carico e scarico nel senso permesso".

Arianna Fisicaro