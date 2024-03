Diolaiuti in campo per il tris. La prima cittadina ci crede. Ma non ci sono i Cinque stelle

Dopo dieci anni di governo del territorio, Gilda Diolaiuti si candida a sindaco di Pieve a Nievole per il terzo mandato. Senza il supporto del M5s, che quanto pare non appoggerà la candidata del Pd, in controtendenza (analogamente a Monsummano) agli scacchieri nazionali. Diolaiuti tuttavia sarà sostenuta da un’ampia coalizione composta da Sinistra Italiana, Sinistra civica ed ecologista, Verdi, Azione, Partito socialista, Italia Viva, Democratici e Progressisti.

Il Partito Democratico di Pieve a Nievole ripercorre l’azione amministrativa di Diolaiuti, sottolineando sulle opere portate avanti dalla candidata in questi anni: "dagli interventi sulle scuole, sugli impianti sportivi, sui verdi pubblici attrezzati – fa sapere il Pd – dall’efficientamento energetico su diversi immobili comunali compresa tutta la pubblica illuminazione, dai parcheggi, alla sicurezza, alla rigenerazione urbana con l’avvio del procedimento per il recupero del Cinema teatro in biblioteca e sala culturale polivalente e la stipula della convenzione per il recupero dell’area delle Officine Minnetti in media distribuzione, al cimitero, ad interventi di messa in sicurezza del territorio come la sistemazione dell’ importante frana sul Poggetto, criticità che si trascinava da oltre 20 anni, al proseguo dal parte di RFI delle opere di raddoppio ferroviario che hanno portato con se miglioramenti della viabilità e del traffico con la chiusura dei due passaggi a livello e la costruzione del ’ponte Officine Minnetti’ di raccordo tra la zona nord e sud del paese oltre ad interventi di miglioramento del rischio idrogeologico nel centro paese e nuovi parcheggi".

La lista continua con le opere in corso di realizzazione insieme a Regione Toscana come la variante del Fossetto, il primo lotto del collegamento tra provinciali alla Colonna e la rotonda al casello. Dal canto suo Gilda Diolaiuti precisa: "Continuerò a lavorare con l’entusiasmo che ha contraddistinto i dieci anni del mio impegno da sindaco, nell’interesse dei cittadini che ringrazio per la vicinanza che mi hanno espresso in questi anni, per le tantissime dimostrazioni di stima ricevute con l’apertura al terzo mandato, per i loro suggerimenti che ci hanno aiutato in questi anni a lavorare al meglio per il territorio. Ringrazio tutta la mia squadra, i miei assessori e i miei consiglieri: tanti di loro mi hanno già espresso la voglia di esserci ancora e questo senza avanzare pretese, spinti esclusivamente dalla passione che ci accomuna e ciò ritengo sia il migliore punto di ripartenza, il migliore biglietto da visita con il quale proporsi alla comunità pievarina per questo terzo mandato".

Arianna Fisicaro