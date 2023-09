"Difendiamo l’ospedale". Obiettivo Punto nascite. L’assemblea pubblica per fondare il comitato

La sanità al centro. Stasera, alle 21, la Sala Simonetti, ex cinema Vox, ai piedi di piazza Mazzini, ospiterà un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza e alle associazioni del territorio. Lo slogan scelto dagli organizzatori illustra chiaramente il tema che sarà presentato: “Ridiamo vita al nostro ospedale!“. La proposta è quella di creare un "percorso partecipato per l’organizzazione di un importante evento di sensibilizzazione", recita il volantino distribuito in città. L’idea era stata lanciata, solo un paio di settimane fa, da Claudio Giuntoli, floricoltore, oggi semplice cittadino in passato segretario comunale del Pd, consigliere comunale, assessore. "Proviamo, come città, a mobilitarci per il nostro ospedale – aveva detto – chiediamo alla nuova giunta attenzione e chiarimenti sui nuovi comunicati e che si faccia portavoce verso la Regione e il governo per non indebolire ancora di più il nostro nosocomio". In breve ha trovato l’adesione di numerose persone, pesciatine e non solo, e di molte associazioni. Solo pochi giorni fa l’Ausl Toscana Centro ha annunciato importanti investimenti in arrivo, nei prossimi tre anni, sulla struttura del Ss. Cosma e Damiano. Oltre 14 milioni di euro investiti per adeguamenti sismici e statici e per l’acquisto di importanti strumenti diagnostici: investimenti che, però, non hanno convinto del tutto gli organizzatori dell’iniziativa.

"Sicuramente il senso dell’incontro di stasera è quello di programmare una grossa manifestazione di tutta la Valdinievole – ha spiegato Giuntoli – il nostro intento è quello di stimolare la formazione di un comitato spontaneo che possa fungere da strumento di confronto con la Conferenza dei Sindaci della Società della Salute, da stimolo e pungolo verso i livelli più alti delle istituzioni, sia amministrative che sanitarie. La nostra priorità è la totale riapertura del Punto nascite e del reparto di Ostetricia e ginecologia. Questo incontro, quindi, non sarà che un primo step. E averlo organizzato è già servito a qualcosa: l’assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini, pochi giorni fa, venuto a Pescia è venuto a Pescia per annunciare le risorse... Investimenti che, però, per lo più saranno strutturali e una nuova risonanza magnetica la promettono ormai dal 2019".

Emanuele Cutsodontis