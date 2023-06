Diego Marchione, l’appello dei familiari: “Chi ha visto, ci aiuti”

Uzzano (Pistoia), 21 giugno 2023 – ”Vogliamo sapere come è morto; penso sia un diritto". Flavio Marchione, commerciante molto conosciuto ad Altopascio, è il nonno di Diego Marchione, il ragazzo che ha perso la vita nel terribile incidente in viale IV Novembre a Montecatini. Residente a Uzzano, ma con molti amici e parenti nella cittadina del Tau, diplomato all’istituto alberghiero Martini, stava percorrendo la strada degli alberghi in pieno centro a bordo della sua Honda 1000, poi lo schianto intorno alle 23.30 all’incrocio con viale Rosselli. Cause e dinamiche sono ancora da chiarire .

Oggi gli amici lo saluteranno con le moto e con gli striscioni ai funerali previsti questa mattina alle 10 alla chiesa dell’Immacolata Concezione di Torricchio. Distrutti dal dolore il padre Dario, la mamma Patrizia, il fratello Mattia. Diego Marchione avrebbe compiuto 26 anni tra due giorni, il 23 giugno.

Il nonno Flavio aggiunge: "In estate a Montecatini ci sono molte persone della Piana lucchese e di Altopascio che vi si recano per trascorrere una serata nel centro termale e con tutti i social, gli smartphone e quant’altro che ci sono adesso, facciamo questo appello nella speranza che qualcuno che avesse scattato foto o girato video, come succede nella società di oggi, ce li facesse avere. Ormai si immortala tutto, comprese le tragedie. Qualcuno potrebbe darci una mano a ricostruire l’accaduto. Ci hanno avvisato e ci siamo recati all’ospedale. Non abbiamo visto nulla".

Sembra che la moto del 26enne abbia strisciato sull’asfalto per circa cinquanta metri dopo essere caduta. Da verificare se risultano coinvolti altri veicoli. Potrebbero aiutare le telecamere. Importanti in proposito saranno anche le testimonianze delle persone presenti sul posto al momento della tragedia. Il rumore dell’incidente ha svegliato diversi clienti degli hotel, anche quelli dei gruppi che l’indomani dovevano ripartire presto. Tutti sono corsi alla finestra per capire che cosa fosse successo esattamente. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della Compagnia di Montecatini che hanno iniziato a eseguire i rilievi di legge, cercando eventuali segni di impatto con altri mezzi. Ma vi sono ancora lati della vicenda da chiarire. Intanto però un ragazzo di 26 anni purtroppo non c’è più. Anche Altopascio piange la sua scomparsa.