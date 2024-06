Diabetologia diventa polo a Pescia. Ecco televisite e nuove tecnologie

Con il trasferimento nella ex Filanda la riorganizzazione funzionale la Diabetologia dell’area della Valdinievole cresce in prestazioni mediche e infermieristiche e podologiche, sviluppa le televisite e istituisce i teleconsulti e dedica un ambulatorio alle nuove tecnologie terapeutiche. "Possiamo affermare che la diabetologia dell’area pistoiese sempre di più si espande nell’area della Valdinievole", commenta il direttore delle due strutture (del San Jacopo e del S.S. Cosma e Damiano) il dottor Roberto Anichini.

Dallo scorso dicembre, quando il servizio è stato trasferito della ex Filanda (edificio situato nell’area ospedaliera) con la maggiore disponibilità degli spazi, tutti collocati al terzo al terzo piano, gli ambulatori specialisti sono stati riorganizzati e, unitamente all’impegno dei professionisti, è aumentata la risposta ai pazienti: nei primi cinque mesi del 2024 (nuova sede) in raffronto ai primi cinque mesi del 2023 (vecchia struttura) sono state svolte 1.000 prestazioni mediche più; 600 in più quelle di carattere infermieristico e delle altre professioni, specie del podologo.

"Il trasferimento di tutta l’attività in un ambiente unitario – evidenzia la dottoressa Giuditta Niccolai, direttore sanitario del presidio ospedaliero – ha di fatto permesso di realizzare un Polo Endocrinometabolico con una disponibilità maggiore degli spazi per la presa in carico di tutti i pazienti diabetici che arrivano dal territorio".

È stato, per esempio, possibile, dedicare un ambulatorio alle nuove tecnologie. La struttura offre anche un percorso in day service per gli esami e gli screening delle complicanze con esecuzione di esami diagnostici.

Un cambiamento importante che si è verificato nella nuova collocazione è da ricercarsi nel ruolo educativo svolto dal personale infermieristico (incremento quasi del 50%: con ben 1677 pazienti coinvolti nei primi cinque mesi di quest’anno) che permette di gestire in sede e da remoto tutti i nuovi approcci educativi e formativi per i pazienti e i car givers (dallo stile di vita al monitoraggio delle glicemie) grazie all’evoluzione tecnologica che si è sviluppata per il trattamento del diabete.

"Grazie alle televisite non solo per gli infermieri è possibile effettuare l’educazione terapeutica – spiega Anichini –, ma è anche una modalità per noi medici di sviluppare una maggiore vicinanza con i nostri pazientie".

Il team diabetologico si avvale della collaborazione di altre specialistiche presenti nell’ospedale di Pescia: principalmente radiologia, chirurgia vascolare, ortopedia, infettivologia, ginecologia, oculistica, cardiologia, oltre all’importante raccordo, a livello territoriale con medici di famiglia e con gli infermieri di famiglia e comunità.