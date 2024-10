Del Rosso e la vittoria ’bis’. La maggioranza esulta: "Successo indiscutibile"

"I voti con cui ho superato il candidato Edoardo Fanucci, al primo turno, erano 10 e restano 10, e non sono stati ridotti a tre, come qualcuno ha riportato, in maniera inesatta: quelli con cui ho superato il candidato Luca Baroncini, al turno di ballottaggio, erano otto e restano otto". Il sindaco Claudio Del Rosso interviene così in seguito alle dichiarazioni di Fanucci, rilasciate dopo la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso presentato contro il risultato del primo turno. L’ex parlamentare aveva dichiarato che il tribunale amministrativo aveva riconosciuto la validità di sette voti in suo favore dei dieci per cui chiedeva il riconteggio, riducendo il suo svantaggio ad appena tre schede. Del Rosso ricorda come la sentenza, ritenendo ammissibili a verifica solo sette schede, abbia ritenuto di non fare verifiche, perché il candidato dell’Unione Termale avrebbe vinto comunque di tre voti. "Il Tar – prosegue Del Rosso – ha ritenuto che le singole contestazioni non fossero neppure idonee a giustificare la concreta verificazione delle relative schede. Si è certamente trattato di una vittoria elettorale sul filo di lana, ma queste sono le regole del gioco".

Le forze di maggioranza hanno accolto con grande soddisfazione le setenze del Tar della Toscana. "Ringraziamo innanzitutto le legali Lidia Martini, Silvia Ginanni e Marta Stefani per la grande professionalità e disponibilità dimostrate – dicono in un comunicato congiunto i gruppi consiliari di Pd, Movimento Cinque Stelle e lista ’Per Montecatini’ – Le pronunce del Tar Toscana confermano la correttezza del risultato elettorale dello scorso giugno e sgomberano finalmente il campo da pretestuose illazioni in merito alla correttezza del procedimento e dell’esito elettorale". La maggioranza non ritiene che "sia utile alla Città alimentare sterili e inutili polemiche. Ci asteniamo dal commentare le dichiarazioni e i commenti che abbiamo letto, in quanto le due sentenze sono di totale rigetto e giudicano peraltro inattendibili tutta una serie di dichiarazioni e osservazioni. In democrazia vince chi ha un voto in più, possiamo comprendere la delusione e lo stato d’animo dei due schieramenti perdenti, ma il risultato elettorale deve essere accettato. Da parte nostra, l’invito che facciamo a tutte le forze politiche cittadine è quello di contribuire fattivamente alle iniziative necessarie al rilancio di Montecatini".

Daniele Bernardini