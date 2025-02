Degrado nell’area ex Sip: "Serve subito una soluzione"

Stop al degrado nell’area ex Sip. "Serve una soluzione", dice Marco Lucarelli del ’Controllo del Vicinato’. E aggiunge: "Persone ben visibili da via Manin sono spesso a ritrovarsi nel parcheggio per farne un uso improprio. Bivacchi si evidenziano dalla presenza di sedie e spazzatura di ogni genere nel particolare bottiglie e avanzi di cibo. In un parcheggio aperto al pubblico a poca distanza da uno stabilimento sanitario non è certo una situazione decorosa e di sicurezza".

Lucarelli ha inviato a tale proposito una email al sindaco e agli uffici di competenza. Nella mail Lucarelli propone pulizia e controlli ma anche una soluzione definitiva: "Chiusura completa del parcheggio, con eventuale esclusività alla pubblica assistenza o altri interessati. Facciamo appello – dice ancora Lucarelli – alle autorità competenti perché si impegnino a garantire una maggiore sicurezza. Che i controlli alla stazione centro, piazza Celli non siano sporadici ma insistenti e periodici, che il cittadino ricominci a sentirsi protetto per la presenza fisica dello Stato. Non si può nascondere quanto accade quotidianamente alla stazione sotto gli occhi di tutti".

G. L. P.