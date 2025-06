Degrado nei parcheggi. Forza Italia denuncia

Degrado nelle zone adibite a parcheggio: continuano a giungere alla nostra attenzione segnalazioni di cittadini e residenti relative al peggioramento della situazione in alcuni grandi spazi utilizzati per la sosta". Inizia così l’intervento del segretario di Forza Italia Sandro Schiavelli e del componente del direttivo Alberto Lucarelli. La coppia di esponenti politici sollecita interventi all’amministrazione comunale per fare fronte alle difficoltà di queste aree. "Tra questi spazi di sosta – proseguono gli esponenti azzurri – quello di via Leonardo da Vinci è diventato un problema da risolvere velocemente. Lo stazionamento costante in tali aree di soggetti che vivono in camper ha portato rifiuti di vario genere sparsi nel parcheggio e disagi per chi volesse sostare nella zona per poche ore. È un’immagine non consona della nostra città".

Schiavelli e Lucarelli ribadiscono che "la situazione non deve protrarsi e deve essere risolta. Aspettando forme giuridiche più efficaci, chiede all’attuale amministrazione di installare all’entrata di questi parcheggi dei limitatori di altezza, una sorta di porta di ferro ove i mezzi sopra una certa altezza non possono accedere e una segnalazione evidente, con indicazioni idonee e specifiche di divieto di campeggio. Dobbiamo fare tutto il possibile per poter disincentivare il nascere e il protrarsi di certe situazioni". Gli esponenti di Forza Italia chiedono quindi all’amministrazione di attivarsi quanto prima per portare avanti queste opere. Schiavelli e Lucarelli proseguono così la battaglia del nuovo gruppo dirigente di Forza Italia nei confronti del degrado e dei problemi legati alla sicurezza in città, con varie iniziative.