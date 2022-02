È stato consegnato da Marco Lucarelli, presidente dell’associazione "Sviluppo Valdinievole", alloratorio Murialdo un defibrillatore automatico esterno al Gruppo Sportivo Dilettantistico Montecatini Murialdo, a coronamento della campagna di raccolta fondi "Un Dae può salvare la vita". Partita sulla piattaforma GoFundMe, la campagna, ideata dall’associazione "Sviluppo Valdinievole", è quindi proseguita alla pasticceria "Sweet by Daniele Greco", il bar caffè "Appaltino Caffetteria & Bistrot", in occasione del concerto "Christmas in Montecatini Terme", organizzato dall’associazione alla bBasilica Santa Maria Assunta , e dell’incontro ‘Gene Gnocchi presenta "Il gusto puffo" organizzato da "Acqua in bocca ma non troppo".

‘A inizio settembre 2021 trenta persone del nostro staff hanno fatto un corso per poter usare questo strumento - spiega il presidente del Montecatini Murialdo Stefano Scaffai - Quasi tutti i nostri istruttori e dirigenti lo sanno usare. Vogliamo fare un applauso a Marco e alla sua associazione".

"Come Associazione - dice Marco Lucarelli, presidente dell’associazione "Sviluppo Valdinievole" - vogliamo ringraziare tutti i cittadini che hanno contribuito a rendere possibile questa nostra iniziativa e tutte quelle persone che hanno collaborato".

La consegna è avvenuta, come detto è avvenuta all’oratorio Murialdo di via Marruota.