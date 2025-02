Danni post alluvione, lavori sul ponticino di via Stradella

Sono in fase di realizzazione i lavori in via Stradella, nel tratto di strada dell’intersezione con via Milloni. Per questo motivo la viabilità su questo tratto di strada è sospesa, fino alla chiusura dei lavori. Interventi da parte dell’amministrazione comunale necessari per il ripristino e miglioramento delle infrastrutture stradali a seguito dei danni riportati con l’alluvione del novembre 2023. Dopo questi eventi il Comune ha incaricato un ingegnere idraulico, che dopo avere analizzato la situazione, ha programmato una serie di interventi, che saranno realizzati grazie a risorse economiche del Comune oltre a quelle della Regione.

Verrà sistemato il ponticino di Via Stradella ed è in fase di realizzazione un invaso che servirà a mitigare l’effetto della piena dei fossi che scorrono su tutto Biccimurri, parte de La Colonna fino a Castelmartini. Nel passato la zona in questione ha vissuto momenti di forte emergenza, a causa dello straripamento dei fossi, creando danni e disagi alle famiglie presenti in quel territorio.

m. m.