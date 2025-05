"Dammi da bere": turista picchia portiere d’albergo

Quel portiere di notte ci stava mettendo davvero troppo per portargli da bere. Così, un turista americano, che doveva aver ingurgitato già una bella quantità di alcol, ha sferrato due pugni contro il dipendente dell’albergo dove stava soggiornando, ieri mattina, intorno alle 4, nella zona di corso Matteotti. L’aggressore, un uomo tra i 35 e i 40 anni, ha deciso di fare valere in questo modo le proprie ragioni, a scapito del portiere di notte che stava solo facendo il suo lavoro.

Nell’albergo, si è scatenato subito un gran trambusto: gli ospiti presenti, spaventati dal baccano, sono corsi subito fuori. Qualcuno ha chiamato il numero di emergenza unico 112 e sul posto è arrivata subito una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Montecatini, seguita da un’ambulanza. I militari hanno provveduto a fermare e identificare l’aggressore a stelle e strisce, mentre il personale medico e sanitario ha eseguito i primi accertamenti per verificare le condizioni del malcapitato portiere di notte.

La presenza dei mezzi delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha creato preoccupazione anche tra gli ospiti delle strutture ricettive confinanti. Spetterà al portiere decidere se sporgere querela o meno nei confronti dell’americano.

Non è la prima volta, negli ultimi anni, che un dipendente di un hotel impiegato nella fase notturna subisce un’aggressione. A dicembre, un ragazzo di 17 anni, arrestato poi a febbraio dai carabinieri, ha tenuto una pistola puntata contro un giovane portiere di notte di un altro albergo di Montecatini, portando via un bottino di ben 55 euro. A fine estate del 2023, invece, sempre durante la notte, il dipendente di un hotel in viale Bicchierai è stato pestato da un gruppo di ragazzi di una comitiva straniera per averli redarguiti per il troppo rumore che stavano provocando in strada.

