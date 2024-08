"Dalla giunta Giurlani ricevuto un ’regalo’ di debiti non coperti"

Il coordinatore di ’Pescia è di Tutti’, Salvatore Leggio, replica al comunicato di ’Pescia Cambia’ che aveva a sua volta risposto alle parole del vicesindaco Luca Tridente, sottolineando la situazione complicata di un comune come Pescia "che si porta dietro questioni decennali. Tridente si aspettava di trovare una bella via lastricata di fiori e confetti?".

"L’attuale amministrazione ha trovato un regalo di quasi 650.000 euro di debiti non coperti dal bilancio da parte della Giunta Giurlani – accusa Leggio –debiti che sono stati chiaramente necessari riconoscere sottraendoli così, ad esempio, alle manutenzioni delle strade o dei parchi pubblici, tanto per fare un esempio. Gravissimo che Pescia Cambia paragoni questa situazione, venuta fuori solo grazie ai creditori e non dagli atti, ai 3.5 milioni di disavanzo che la prima Giunta Giurlani trovò al suo arrivo: quella cifra era nota a tutti perché era stata certificata dal consiglio comunale, questi debiti invece non risultavano a bilancio. Incredibile poi dire che i 593.000 euro di Alia ’non sono stati a loro carico (dei cittadini, nda) ma del Comune’: il Comune non vive con le tasse dei cittadini? Se paga il Comune non pagano i cittadini di Pescia? O il Comune si finanzia in altro modo? I cittadini di Pescia hanno pagato in termini di minori servizi, questa cifra enorme è stata dovuta trovare da un giorno all’altro sottraendola ai servizi resi ai cittadini. La mentalità secondo la quale il Comune è cosa diversa dai cittadini e quella di non essere trasparenti ha prodotto il disastro a cui, faticosamente, ogni giorno cerchiamo di rimediare.

"Pescia Cambia – conclude Leggio – non riesce ancora ad accettare che la nostra amministrazione farà chiarezza fino in fondo su quanto ha trovato e lo dirà ai cittadini: era il primo impegno che avevamo preso in campagna elettorale: Tridente ha fatto il suo dovere, questo Pescia Cambia non riesce ad accettarlo".