Da Montecatini Terme: Appartamenti Abusivi per Famiglie Scoperti e da Eliminare

Da vani di servizio adibiti a cantina, verande e parcheggi avevano ricavato appartamenti abitati da famiglie non meglio identificate e un ufficio. Abusi ora scoperti e da eliminare.

Al Comune era pervenuta dalla questura la segnalazione con la quale veniva richiesta la verifica della legittimità di alcune unità immobiliari facenti parte di palazzina, il cui indirizzo non è reso noto dall’ente. Il 9 giugno scorso la responsabile dell’area governo del territorio settore edilizia privata, coadiuvata dalla polizia municipale, ha effettuato il sopralluogo. Al seminterrato, risultante come cantina con accesso da scala condominiale, si trovano due unità distinte, una adibita ad abitazione composta da 3 vani più bagno, di cui due camere e cucina. I locali alti 2,43 metri risultano scarsamente illuminati da finestre che prospettano su resede. All’altra unità – riporta il Comune – non è stato possibile accedere. Al secondo livello fuori terra, accessibile da scala condominiale, c’è l’accesso a un locale destinato a veranda; qui è stata rilevata un’unità immobiliare autonoma di tipo residenziale divisa in due vani (cucina e camera più bagno) alta 2,83 metri e di circa 21 mq. Risultava abitata da una persona, come dichiarato dall’occupante. Al terzo livello fuori terra in un ulteriore locale di servizio, denominato veranda, è stata rilevata un’unità autonoma di tipo residenziale divisa in due vani (cucina e camera, più bagno) alta 2,46 metri e di circa 21 mq. Al momento del sopralluogo risultava abitata da famiglia di tre persone. Nella resede pertinenziale è stata rilevata la presenza di un manufatto, autorizzato per due autorimesse, modificato sia rispetto agli atti autorizzativi per l’inserimento di una finestra e infissi non carrabili, sia perché risulta arredato come ufficio.

Ai proprietari degli immobili il Comune ha ordinato di cessare l’uso difforme da quanto autorizzato e di ripristinare l’originario stato entro 180 giorni.

Marco A. Innocenti