Corso mascherato in via Marruota. Sfilata di carri fino al Corpus Domini

Torna oggi il Carnevale con il corso in maschera. Una tradizione che a Montecatini sembra lontana anni luce ma che, in realtà, un tempo era davvero sentita. Nei primi anni del Novecento, la manifestazione con le sfilate dei carri coinvolgeva i principali corsi dei Bagni. Nel tratto di strada compreso tra via Ugo Bassi e via Marche si recupera, in parte, l’iniziativa dello scorso 6 gennaio, annullata causa meteo. Ci saranno, fin dal mattino, le bancarelle dell’artigianato, dell’antiquariato, del collezionismo e del vintage del mercatino del Carnevale che hanno lo scopo di richiamare visitatori da fuori zona, dando vita, per l’intera giornata, ad una parte della città a volte esclusa dalle iniziative di intrattenimento, quasi sempre posizionate nella zona centrale. L’occasione è offerta dal corso mascherato organizzato dai volontari della Misericordia che hanno dato appuntamento a tutti, per le ore 14,30, nel piazzale del Il Tettuccio. Qui partirà la sfilata dei carri e delle maschere che attraverserà, da primo, il centro cittadino per terminare poi, a fine pomeriggio, in via Marruota, nello spazio della chiesa del Corpus Domini, con tanta allegria e la premiazione della maschera più bella riservata ai bambini.

La magia del Carnevale coinvolge gran parte dell’Italia: anche Montecatini, oggi avrà perciò carri allegorici e tutto l’entusiasmo delle maschere carevalesche. Il mercatino è a cura dell’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il Comune e la Misericordia, primo di una serie di appuntamenti che si terranno in via Marruota, nord e sud, sempre alla prima domenica dei prossimi mesi. Sarà piacevole passeggiare tra le bancarelle con esposte tante cose interessanti e curiose, incontrare gente nuova, conoscere le attività commerciali della zona ed assistere ad iniziative di intrattenimento, sempre presenti per ogni appuntamento. Oggi ci saranno anche gli animatori in costume che regaleranno sculture di palloncini ai bambini, le postazioni trucca bimbi e i magnifici pony del centro ippico La Pieve. Dalle 15 in poi, per tutto il tratto di via Marruota che ospita il mercatino, musica in movimento con la Ciacciabanda Street Band.

Giovanna La Porta