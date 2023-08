Container a fuoco in un’azienda. Conteneva materiale plastico

Montecatini Terme, 22 agosto 2023 – Incendio di materiale plastico in via Mazzini a Massa e Cozzile. I vigili del fuoco del Comando di Pistoia distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti alle 15,30 di oggi, 22 agosto, per domare il rogo che ha danneggiato un container nel piazzale di un'azienda. Utilizzando tempestivamente il liquido schiumogeno per soffocare l'incendio, la squadra è riuscita in poco tempo ad abbassare le fiamme e a circoscriverle al solo container, evitandone la propagazione al restante materiale stoccato esternamente. Cause in corso di accertamento. Non si registrano persone coinvolte.