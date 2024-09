Consultori del Pontefice. Nominato don Giuntoli

Lunedì scorso, 23 settembre, Papa Francesco ha nominato il sacerdote Federico Giuntoli tra i consultori del Dicastero per la dottrina della fede. Si tratta degli esperti che possono essere coinvolti dalla Congregazione per consulenze o indagini in ambito dottrinale e teologico.

Don Giuntoli, presbitero della diocesi di Pescia, è professore ordinario presso la Facoltà Biblica del Pontificio Istituto Biblico a Roma e alla Pontificia Università Urbaniana, nonché Prefetto agli Studi presso l’Almo Collegio Capranica. Inoltre è autore di molteplici pubblicazioni e saggi in ambito della Sacra Scrittura. Dal 2021 è membro della Pontificia Commissione Biblica.

La Diocesi di Pescia ha appreso con gioia e gratitudine questa nomina importante. "Da parte mia e di tutta la Diocesi di Pescia – ha sottolineato il Vescovo Fausto Tardelli – giungano a don Federico le più profonde congratulazioni e l’augurio di un proficuo servizio alla Chiesa e al Popolo di Dio, davvero soddisfati di vedere un figlio della nostra chiesa diocesana chiamato ad un così importante incarico".