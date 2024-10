Confesercenti: "Scelte giuste per il Natale"

Confesercenti sostiene le scelte dell’amministrazione Del Rosso per quanto riguada la programmazione degli eventi per il prossimo Natale a Montecatini. L’associazione di categoria che rappresenta le imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi, dell’artigianato e della piccola industria aprende "che il Comune di Montecatini ha deliberato uno stanziamento importante sia per le luminarie sia per il progetto sugli eventi natalizi, con partenza dal 1° novembre, giocando anche un effetto sorpresa rispetto ad altre mete natalizie per le famiglie, i curiosi e i clienti della città – si legge in una nota –. Altrettanto buona riteniamo l’idea, inserita nel progetto, di rimarcare i fattori di contesto caratteristici della città patrimonio Unesco, compresa la valorizzazione dell’acqua. E bene, infine, che le iniziative natalizie abbiano una forma sia stanziale che itinerante, con l’animazione diffusa nel centro, l’organizzazione degli eventi distribuita nelle principali vie e aree dello shopping e non solo in piazza del Popolo".

"A seguito della riunione della presidenza della Confesercenti di Montecatini – prosegue Confesercenti – abbiamo inviato una richiesta di incontro agli assessorati competenti al fine di comprendere meglio il progetto Natale. L’obiettivo è quello di lavorare insieme, tutti guardando verso un’unica direzione, affinché Montecatini torni a essere destinazione turistica, compito il cui sviluppo spetterà poi sostanzialmente alla nascente Fondazione Turismo".