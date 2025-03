Confesercenti dice ok alla Dmo: "Ora si cerchino figure adeguate"

"Siamo soddisfatti della ripartenza dell’iter, anche sulla base di un parere legale importante, per la costituzione della Fondazione Turismo". Anche Confesercenti Pistoia plaude per il passo avanti fatto nella partenza del nuovo organismo da parte del Comune. "La Dmo – prosegue l’associazione di categoria – servirà proprio per ricostruire l’offerta turistica della città, attrarre nuovi target e arricchire il calendario degli eventi. Tutto questo contornato da azioni di marketing turistico, promozione e commercializzazione. Montecatini, a nostro parere, ha bisogno del connubio del prodotto termale con altri prodotti per diversificare l’offerta e attrarre sempre un numero maggiore di turisti. Crediamo che i temi della sicurezza, del decoro e anche della nascita di questa nuova Fondazione siano fondamentali per la ricostruzione della città. Questo strumento, come vediamo, funziona in realtà anche vicine alla nostra e sempre più ne stanno nascendo".

Secondo l’associazione "adesso è il momento di cercare figure professionali formate di modo che possano gestire al meglio questa nuova Fondazione turismo. Le nuove risorse della tassa di soggiorno devono essere subito impegnate per una progettualità di eventi che portino persone sul territorio e non che intrattengano persone già presenti. Auspichiamo che tutti collaborino per appoggiare e condividere queste azioni. Confesercenti è disponibile a concordare e progettare come sempre questi interventi a fianco dell’amministrazione".

In base allo statuto approvato a settembre, "la Fondazione si occuperà di promuovere lo sviluppo del turismo, in ogni sua forma, modalità, mezzo ed accezione, in termini di attività di informazione e accoglienza turistica, nonché di servizi, quali il marketing turistico, le attività di crescita del sistema locale, l’informazione e l’assistenza ai turisti in tutte le sue forme".