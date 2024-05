Confermato Pellegrini

Dove eravamo rimasti? Si potrebbe annunciare così la conferma di mister Ennio Pellegrini alla guida del Valdinievole Montecatini per il prossimo campionato. L’ex giocatore viola era tornato sulla panchina dei biancocelesti a sei giornate dalla conclusione del campionato scorso. ma le tre vittorie e i tre pareggi conseguiti non sono stati sufficienti a salvare la squadra dalla retrocessione, arrivata al termine di un drammatico spareggio playout perso all’ultimo minuto di recupero contro il Lanciotto Campi. La società termale ha diramato il comunicato dove viene annunciata l’intenzione di proseguire sul solco tracciato nel finale di stagione, ovverto con Pellegrini in panchina: "Mister Pellegrini ha dimostrato a più riprese un impegno straordinario – dice la dirigenza – la sua conoscenza tecnica è anche la capacità unica di far crescere i nostri giocatori, il suo attaccamento verso i nostri colori è impareggiabile ogni volta che è stato chiamato in causa, siamo certi che farà un ottimo lavoro per far stare in alto la squadra".

"Ringrazio la società – le parole del tecnico – mi fa piacere che hanno apprezzato il lavoro svolto nel periodo in cui sono tornato in panchina. Dentro di me c’è ancora il rammarico di quel rigore sbagliato prima del penalty decisivo del Lanciotto. Quello che mi amareggia ancora è che non possiamo ripartire dall’Eccellenza perché ce l’avevamo quasi fatta a restarci. Ora cerchiamo di lavorare bene perché società e città lo meritano".

La ricostruzione del Valdinievole Montecatini che si riaffaccia in Promozione viene spiegata dal vicepresidente del sodalizio termale, Alessandro Romani: "Siamo ripartiti da Pellegrini – dice Romani – perché abbiamo stima in lui e ora valutiamo sui giocatori da confermare e quali da inserire nella rosa. Vorremo fare un campionato da protagonisti anche se ci sono probabilità del ripescaggio in quanto la Cuoipelli sembra non riparta, ma al di là di quello vogliamo preparare una squadra ed una società che riporti in alto il nome del Montecatini con entusiasmo. Vogliamo azzerare il passato perché il finale della scorsa stagione per noi è stata traumatica, non vogliamo piangere sul latte versato la colpa è solo nostra dobbiamo cercare di fare tesoro degli errori fatti, ci devono insegnare molto".

Stefano Incerpi