Concorso Rospigliosi, trecento talenti in gara

È stato un grande successo. Il bilancio del Concorso Musicale e internazionale che si è svolto a Lamporecchio ha riscosso tanta partecipazione di musicisti e ricevuta una critica positiva sulle esibizioni musicali. In un’unica manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Giulio Rospigliosi, si sono tenuti tre concorsi: la 28° edizione del concorso cameristico internazionale; la 29° edizione del concorso chitarristico nazionale e la 29° edizione del concorso pianistico internazionale "Giulio Rospigliosi". Domenica 24 marzo si è concluso, col consueto concerto dei vincitori del concorso nazionale pianistico nella suggestiva cappella di Villa Rospigliosi, la ventinovesima edizione del Concorso musicale nazionale e internazionale Giulio Rospigliosi. Tantissimi i concorrenti, oltre 300, giunti da tutto il mondo, così come tanti sono stati gli spettatori alle audizioni e ai quattro concerti di premiazione dei vincitori. Il Concorso si è svolto dal 13 al 24 marzo e come sempre in più fasi: prima il concorso cameristico internazionale, seguito da quello chitarristico nazionale, poi quello pianistico internazionale ("Premio Schumann" e "Premio Rospigliosi") coronato da un emozionante concerto dei vincitori nel teatro comunale di Lamporecchio con la partecipazione straordinaria dell’Orchestra città di Grosseto diretta dal Maestro Darius Mikulski. Sono poi seguiti i giorni del concorso pianistico a categorie che ha visto la partecipazione di talenti nazionali di ogni età.

"La qualità delle esecuzioni e l’eccelso lavoro delle prestigiose giurie confermano la crescente importanza del Concorso Rospigliosi nel panorama mondiale dei concorsi musicali: portare il nome -afferma Luca Torrigiani, direttore artistico della manifestazione - e i valori della nostra terra e della nostra cultura in tutto il mondo è il nostro orgoglio più grande. Portare avanti i valori umani della musica, mantenendo durante tutte le fasi del concorso un clima di fertile scambio e confronto, di arricchimento personale e di crescita artistica, è e rimane la nostra missione. L’ottima organizzazione del Concorso – continua Luca Torrigiani- è il frutto del lavoro, della collaborazione e del sostegno di tante persone e di enti pubblici e privati che, come associazione, desideriamo sentitamente ringraziare: Il Comune di Lamporecchio, che quest’anno ha messo in gran parte a disposizione del Concorso il Teatro Comunale. La Fondazione Caript per il loro contributo, la loro generosità, il loro indefesso sostegno e la loro immancabile presenza (Ezio Menchi, presente alla cerimonia finale) Fondazione Giorgio Tesi Group per le laute borse di studio. Il Lions Club di Serravalle Pistoiese per le laute borse di studio e per l’immancabile partecipazione. Carla Menicagli per ricordare la figlia Silvia Romanelli per le borse di studio donate ai più meritevoli".

m.m.