"Comunità educante". L’evento conclusivo

Oggi alle 17.30, al PalaPertini, è stato organizzato l’evento conclusivo del percorso ‘Comunità Educante’, attivato dalla Società della Salute della Valdinievole nell’anno scolastico 2023/24, giunto quindi al secondo anno di sperimentazione. Obiettivo prioritario, mettere in campo interventi e attività contro la povertà educativa di giovani e giovanissimi, in orario pomeridiano nelle scuole della Valdinievole, attraverso attività e interventi multidisciplinari. L’iniziativa di oggi serve per disegnare un primo bilancio dei risultati conseguiti in questi due anni, anche in prospettiva futura, assieme a professionisti esperti in ambito educativo, che aiuteranno a comprendere le dinamiche delle relazioni tra adulti/genitori e giovani generazioni, oltre a dirigenti scolastici, docenti, educatori che nei vari plessi si sono impegnati nel percorso progettuale, che porteranno le loro testimonianze. Interverranno Sergio Teglia, Sandra Matteoli e di altri relatori, previste anche attività sportive, giochi, laboratori creativi. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Il progetto ‘Comunità educante’ coinvolge, oltre alla Sds che ne è ente promotore, gli undici comuni del territorio, dieci Istituti Comprensivi con venti plessi, tra scuole primarie e secondarie di 1°grado, una ventina di soggetti tra Terzo Settore e associazioni, sessanta educatori. Fra i partner che hanno aderito al progetto, Fondazione Comunità Pistoiesi, Scuola Sant’Anna di Pisa e Anci Federsanità, oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che da quest’anno supporta il percorso con un importante contributo.