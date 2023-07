Comune senza medico Iniziativa di Fdi

Nessun medico di

famiglia nell’area collinare e montana di Marliana e

il rischio è che questa situazione non sia affatto provvisoria. Per questo Fratelli d’Italia e la lista civica "Noi per

Marliana" hanno organizzato una manifestazione che si svolgerà nel capoluogo comunale sabato 15 luglio alle 9,30 in piazza del Popolo. Lo scorso 31 dicembre infatti il medico di base che copriva quel territorio comunale è andato in pensione ed è stato sostituito provvisoriamente fino a giugno da un altro medico, il quale ha però adesso esaurito il proprio incarico.

"L’Asl Toscana Centro – dice la portavoce comunale di

FdI, Giada Calistri – ci ha comunicato che il nostro è un

territorio disagiato e che al momento non ci sono medici

disponibili". La stessa Azienda sanitaria ha anche aperto uno

specifico bando di ricerca di personale, ma secondo FdI "è molto probabile che vada deserto". Il rischio è che la zona resti a lungo scoperta, nonostante la presenza di tre strutture sanitarie (delle quali una Rsa) e la netta prevalenza di una popolazione anziana residente con difficoltà a spostarsi nei comuni limitrofi. "Questa nostra manifestazione – conclude Calistri – vuole

mettere in evidenza il problema, per il quale chiediamo risposte certe

da Asl e Comune. L’iniziativa di sabato prossimo è aperta a tutti e non ha fini politici, ma ha lo scopo di non far spengere i riflettori sulla vicenda".