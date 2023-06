’Compro oro’ chiuso per 15 giorni Riscontrate numerose irregolarità

In quel Compro oro non tornava niente. Prima, nell’ambito di un’operazione contro la ricettazione, la polizia di Stato ha rinvenuto nell’attività diversi oggetti preziosi rubati. Poi, nel corso di un controllo degli agenti del commissariato di Montecatini, sono state riscontrate diverse irregolarità dell’esercizio. Il questore Olimpia Abbate ha così sospeso per 15 giorni la licenza a un pistoiese, titolare di un Compro oro in Valdinievole.

La decisione è stata presa in seguito ad un controllo dell’esercizio commerciale da parte del personale del commissariato, durante il quale sono state accertate diverse irregolarità. Il titolare teneva gli oggetti preziosi senza compilare in modo regolare le schede descrittive. In alcune non risultavano gli accessori di anelli o bracciali consegnati dai clienti; in altre non veniva indicato il percorso dei preziosi dopo la consegna (se fossero stati inviati alla fusione o rivenduti) o le indicazioni di chi avesse consegnato gli oggetti utilizzati. In altre schede mancavano le firme delle persone che cedevano i preziosi. Sono state trovate anche schede con lo stesso numero, ma con oggetti preziosi e proprietari diversi.

Durante il controllo, è stato accertato che la bilancia di precisione, utilizzata per pesare i preziosi, non era stata mai sottoposta alla verifica periodica triennale, così come previsto dalla legge. Durante un successivo controllo, invece del titolare è stata trovata una persona diversa addetta alla vendita, non in possesso della licenza del questore. Per questi motivi l’autorità provinciale di pubblica sicurezza ha emesso il decreto di sospensione dell’attività per 15 giorni.

Lo scorso aprile, per contrastare la ricettazione di oggetti provenienti dai furti in abitazione, il commissariato di Montecatini ha effettuato dei controlli in diversi esercizi commerciali della Valdienievole, tra cui il Compro oro chiuso, con il rinvenimento di 60 oggetti in oro, di cui 36 orecchini e 24 anelli. Si di essi sono in corso degli accertamenti. La polizia di Stato invita i cittadini che abbiano subito dei furti a visionare le foto presenti nel sito web https:questure.poliziadistato.itstatics42documento_mct.pdf. È possibile contattare il commissariato di Montecatini allo 0572 92861 .

Daniele Bernardini