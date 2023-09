Comitato Priorità Sicurezza Montecatini Terme: "Così non possiamo più vivere"

"Anche stamani (ieri n.d.r.) ci siamo svegliati con questi titoli sui quotidiani: “Violenta rissa in centro, Far West a Montecatini. Così non possiamo andare avanti“. Il comitato Priorità Sicurezza commenta così i fatti avvenuti giovedì sera in via Don Minzoni, non nascondendo una certa preoccupazione per il futuro della città. "Gli atti di violenza che stanno continuando a susseguirsi – prosegue il gruppo - sono la dimostrazione, che Montecatini deve essere considerata con problematiche simili ai sobborghi delle grandi città. Non ci sembra una cosa normale, che in pieno centro, cittadini e turisti possano assistere a scene di questo genere. Il territorio ha bisogno di una sorveglianza continua per prevenire situazioni delittuose. Polizia di Stato e carabinieri stanno facendo il possibile, ma un ottimo lavoro deve essere pianificato con un numero di agenti adeguato. Pertanto, continueremo a chiedere un aumento dell’organico delle Forze dell’ordine. Vogliamo, che Montecatini, torni a essere il fiore all’occhiello della Valdinievole e dell’intera Toscana. Questa è la battaglia che il comitato Priorità Sicurezza sta perseguendo fin dalla sua costituzione".

Il gruppo, intanto, prosegue la sua attività: "Siamo andati davanti al Commissariato per rilasciare un’intervista televisiva. Il tema era dedicato alla necessità di un maggior numero di agenti della polizia di Stato in città, come prospettato ai tempi di Giuseppe Bellandi, quando fu edificato il nuovo commissariato. Siamo pronti ad andare a parlare con il prefetto per spiegare al rappresentante del governo sul territorio le nostre richieste".