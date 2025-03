Comitato ’Il Palagio’. Il bilancio delle attività

PESCIAI locali dell’ex teatro Silvio Pellico, concessi dal Rione Ferraia, hanno ospitato l’assemblea elettiva del Comitato Il Palagio – per la riqualificazione del Centro storico. Un incontro molto partecipato, presieduto dal presidente uscente Gian Michele Mostardini (foto), che ha analizzato i primi tre anni di vita dell’organizzazione, in cui il consiglio direttivo ha tentato di invertire la rotta, rispetto alla situazione di degrado socio-ambientale della zona.

Fra i temi affrontati, il corretto conferimento dei rifiuti, i parcheggi, il controllo e presidio del territorio, la necessità urgente di arginare la fuga di proprietari dagli immobili del centro storico a beneficio di situazioni provvisorie. Un confronto animato da molti interventi, con i presenti che hanno sottolineato l’urgenza di governare un processo di rinnovamento e sviluppo, facendo appello anche a una visione a medio-lungo termine della zona e della città. Dall’assemblea è emersa la necessità di conoscere il Piano Strutturale e quali siano o siano state le idee di sviluppo per il centro storico, per evitarne il progressivo decadimento anche sociale. Sono stati elencati i molti interventi di segnalazione di situazioni da gestire in ordine a decoro, sicurezza e attività aggregative, auspicando una collaborazione sempre più stretta con l’amministrazione comunale.

L’assemblea ha votato una modifica allo Statuto del Comitato, che adesso consente anche a chi non è residente o non ha proprietà nella zona di poter aderire. L’assemblea ha votato per iniziare la trasformazione del Comitato in una Pro Loco, per poter assumere compiti più strutturati, promuovere il territorio e incidere maggiormente nelle dinamiche di tutela, sviluppo e valorizzazione, e ha deciso di aderire alla raccolta firme per il referendum finalizzato alla ricostituzione delle Aziende Asl territoriali per una sanità gestita in modo più prossimo e capillare, a tutela del nostro Ospedale Cittadino, collaborando con il Comitato nato a tutela dello stesso.

È stato, infine, eletto il nuovo consiglio direttivo: confermato il presidente uscente, Gian Michele Mostardini, che sarà affiancato da Claudio Benedetti, Roberto Farsetti, Debora Minghi, Laila Biagi, Marida Simonini e Barbara Remorini.