Coltiva marijuana nel giardino di casa: 35enne arrestato

Monsummano Terme (Pistoia), 9 ottobre 2024 - Un uomo di 35 anni residente nel comune di Monsummano Terme aveva iniziato a coltivare, nel proprio giardino, una piccola piantagione di marijuana che, una volta giunta alla sua completa fioritura, tagliava per essiccarla e lavorarla nel suo garage. Per questo è stato arrestato dalla polizia di Montecatini Terme. I poliziotti hanno perquisito la sua casa. Le indagini hanno permesso di sequestrare tre piante di marijuana presenti ancora nel giardino, giunte alla loro completa fioritura, oltre al rinvenimento e sequestro, all'interno dell'abitazione di circa mezzo chilo di marijuana già essiccata, lavorata e suddivisa in 30 sacchetti sottovuoto, e di altri 25 grammi contenuta all'interno di alcuni barattoli in vetro. L'uomo aveva anche un ramo di pianta di marijuana appesa a essiccare al soffitto del garage e altri due rami di una pianta a essiccare all'interno di un armadio del garage. La procura di Pistoia ha disposto l'arresto in stato di flagranza di reato con contestuale concessione degli arresti domiciliari.

Maurizio Costanzo