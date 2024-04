Colpo del San Marco Avenza. Intercomunale Monsummano ko

Int. Monsummano

0

San Marco Avenza

1

INT. MONSUMMANO: Grasso, Dal Porto, Perillo, Moncini, Citti, Agnorelli, Antonelli (23’ st Bertelli), Tardiola (30’ Goti), Sordi, Silvano (28’ st Mancino), Ferrara (36’ st Covino). A disp. Baldi, Saquella, Dal Poggetto, Malucchi. All. Matteoni.

SAN MARCO AVENZA: Rognoni, Lattanti, Della Pina, Cucurnia, Zuccarelli, Orlandi, Aliboni, Dell’Amico, Donati (13’ st Granai), Smecca (33’ st Doretti), Shqypi (24’ st Franzoni). A disp. Giromini, Pasquini, Mbaye, Vernazza, Guidi, Bellé. All. Alessi.

Arbitro: Bagni di Prato.

Marcatore: 16’ st Smecca.

Nell’anticipo della trentesima giornata del girone A di Promozione il San Marco Avenza sbanca Monsummano. La formazione di Carrara vince grazie al gol segnato da Smecca, conquistando così tre punti molto pesanti in chiave salvezza. Per l’Intercomunale una bella beffa.

La cronaca. Le due squadre però offrono davvero poco nel corso del primo tempo. Da un lato c’è l’Intercomunale, che si schiera col 4-3-3, con Silvano e Ferrara a supporto del centravanti Sordi. Gli ospiti invece giocano col 4-3-1-2, con Smecca ad agire da trequartista, alle spalle di Donati e Shqypi. L’unica azione degna di nota la costruisce Ferrara su assist di Silvano dopo cinque minuti: il suo destro è insidioso, ma poco angolato, e così Tognoni lo blocca in due tempi, senza rischiare nulla. Ci provano anche Silvano, Sordi e Moncini su punizione, ma in realtà sono conclusioni che non centrano lo specchio della porta della San Marco Avenza. Verso il 30’ i monsummanesi devono fare i conti con l’infortunio di Tardiola, che deve così lasciare spazio a Goti.

Nella ripresa fortunatamente si vede qualcosa in più. L’Intercomunale avanza più deciso, e va pure vicinissimo al gol dell’1-0 con Sordi, che di testa spedisce però fuori un ottimo cros. Il San Marco Avenza si scuote, ed al 61’ si porta avanti: Aliboni cerca con un passaggio filtrante Smecca, che riesce a prendere la palla e ad eludere la marcatura dei due difensori centrali amaranto Citti ed Agnorelli; il numero dieci ospite si trova così a tu per tu con Grasso, lo salta ed appoggia in rete il più semplice dei gol.

La squadra guidata da Matteoni prova a rispondere, inserendo Bertelli e Mancino, e tentando in più di un’occasione di raggiungere il pari con Goti e Moncini. Rognoni però è bravo, si disimpegna più che bene, e riesce a salvare i suoi con delle buone parate. Gli ospiti giocano di rimessa e vanno vicini addirittura al raddoppio. È Doretti a segnare l’eventuale rete dello 0-2, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. L’ultima occasione capita sui piedi di Bertelli, ma il suo tiro tentato da una posizione abbastanza angolata si spegne sul fondo. Finisce così con il San Marco Avenza che fa festa e con gli amaranto che devono ancora rimandare l’appuntamento con una vittoria, che manca ormai da quasi un mese.

Simone Lo Iacono