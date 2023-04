"Collodi carente di servizi" Lazzerini promette interventi Destra e sinistra si presentano

"Collodi – scrive la coalizione Pescia a sinistra e Pescia in movimento – è sicuramente la frazione pesciatina più conosciuta nel mondo. E’ anche un borgo vivace, grazie all’ingegno di Carlo Collodi, ma anche dei collodesi nell’inventarsi una nicchia di turismo particolare. Eppure per un centro commerciale naturale come Collodi non soltanto ci sono problemi di viabilità e di servizi pubblici in generale, ma ora verrà a mancare un altro servizio ormai diventato essenziale: da giugno chiuderà la filiale di Intesa San Paolo, presente a Collodi come Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia dal 1937. Un altro servizio per turisti e residenti che se ne va".

"E’ inaccettabile – sostiene Sabrina Lazzerini (nella foto), candidata sindaco per le liste Pescia a Sinistra e Pescia in Movimento – la chiusura di quelli che sono e devono essere considerati servizi pubblici. L’obiettivo principale delle banche è massimizzare i profitti anche a discapito degli interessi dell’economia di borghi importanti come Collodi. Tagliano servizi senza pensare ai tanti correntisti non più giovani che, in alcuni casi, possono avere notevoli difficoltà di spostamento. Intesa San Paolo pensa che tutti siano in grado di gestire servizi digitali come il remote banking e similari, ma non è così, perché una larga fascia di clientela bancaria ha ancora poca dimestichezza con i moderni canali digitali. Per non pensare al turista che ha bisogno di un bancomat e rimarrà deluso della mancanza di un servizio banale come quello. L’unica certezza – conclude Lazzerini – sembra l’inarrestabile desertificazione di servizi che penalizza intere comunità e le fasce più deboli. Ci impegniamo ad attivarci affinché si possa trovare una concreta soluzione per limitare i disagi ai collodesi".

Sempre in tema elettorale, oggi alle 11 i candidati della lista civica Fiducia in Grassotti Sindaco si presentano in via Libero Andreotti 23. Grassotti è sostenuto anche dalle liste di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier e Forza Italia-Udc-Noi Moderati.

La coalizione di centrosinistra Uniti per Pescia presenta candidati e candidate al consiglio comunale delle liste Una storia nuova, Pescia è di tutti e Partito Democratico che sostengono Riccardo Franchi candidato sindaco. L’appuntamento è per oggi alle 17 nella sala Simonetti dell’ex cinema Pidocchino in piazza Mazzini.