Code a Panzana. Ecco il motivo

Problemi di code almeno fino a venerdì 28 marzo in località Panzana a Pieve a Nievole sulla provinciale. Già da alcuni giorni si susseguono lunghe code fino alla località Colonna per il cantiere allestito. A seguito dei lavori di Acque Spa infatti è stato rinvenuto un muro antico e il conseguente intervento della soprintendenza ha prolungato il cantiere fino al 28 marzo. "Abbiamo appreso – ha detto il sindaco Gilda Diolaiuti –. da Acque che la ditta ha preso impegno per chiudere il cantiere nel prossimo weekend, ovvero tra il 27 ed il 28 marzo prossimi, ovvero nei tempi previsti in sede di prolungamento del cantiere. Salvo nuovi imprevisti. Gli imprevisti legati alle condizioni meteo sembrano essere risolti, possiamo ritenerci soddisfatti: fine dei lavori, fine del senso unico alternato, fine delle code".

AF