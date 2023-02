Club Balestrero e la città felicemente insieme

Oltre 400 partecipanti all’incontro sociale annuale del Club Balestrero al Grand Hotel Tamerici & Principe a Montecatini Terme. Il presidente Renzo Cardini ha accolto i vertici dell’Automotoclub storico italiano (Asi) e centinaia di partecipanti, uniti dalla passione per i veicoli d’epoca e per tutto ciò che coniuga motori, cultura, bellezza, promozione turistica. Tra i presenti il presidente onorario del Club Giorgio Balestrero, figlio del grande pilota automobilistico Renato.

"A Renato Balestrero – ha ricordato Cardini – Montecatini ha dedicato una piazza. Oggi continuiamo a operare nel suo nome e abbiamo l’onore di poterlo fare insieme al figlio Giorgio, 94enne, che a maggio terrà un’importante conferenza per la gioia di tutti coloro che amano il felice connubio tra motori e cultura. La nostra passione genera senso di appartenenza, cultura, economia; custodisce la storia dei veicoli. Oggi parcheggiata davanti all’hotel abbiamo una Lamborghini 350 GT, un’auto rara: la prima costruita, che possiamo ammirare grazie a Spinetti".

Dopo l’inno d’Italia, il cerimoniere, la conduttrice Emanuela Gennai, che presentato gli ospiti, tra i quali i vertici locali di polizia, carabinieri e guardia di finanza. "Sapete organizzare grandi eventi – ha detto il viceprefetto Davide Garra – e ognuno di voi è custode di veri e propri capolavori, come la Lamborghini qui di fronte. Siete tutti cultori del bello".

"Vi ringraziamo – ha detto il sindaco Luca Baroncini – per aver scelto Montecatini Terme: siamo lieti di accogliere tante persone appassionate di cultura e bellezza. In luglio, in occasione del secondo anniversario di ingresso della città nel patrimonio Unesco, daremo vita a un grande evento insieme al Club. Grazie anche al Grand Hotel Tamerici, a Eugenio Pancioli e a tutto lo staff che oggi hanno permesso questa grande accoglienza".

"Tengo a dimostrare la vicinanza della nostra amministrazione al Club Balestrero – ha commentato il vicesindaco di Lucca Giovanni Minniti – con il quale speriamo di organizzare ancora tanti eventi". Il presidente nazionale Asi Alberto Scuro ha sottolineato: "Ringrazio il Club Balestrero e il presidente Renzo Cardini. L’amore, la condivisione, lo spirito di impegno sociale che vi caratterizzano ci rendono orgogliosi. Il motorismo storico è una delle eccellenze italiane". Scuro ha consegnato al presidente Cardini una targa dello scultore Eugenio Renzi come riconoscimento all’impegno profuso dal Club Balestrero. "Si percepisce il vostro senso di comunità – ha detto il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Stanislao Nacca – che predichiamo anche nel nostro lavoro, unitamente alla vicinanza al cittadino. Il valore aggiunto della vostra passione per il motorismo storico è quello di divulgare cultura e portare turismo".

Il Balestrero Veteran Motors Car Club è un’associazione non commerciale senza fini di lucro con sede a Lucca, che riunisce gli amatori di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico. Nella foto, a sinistra Renzo Cardini con Alberto Scuro, presidente nazionale di Asi.

Valentina Spisa