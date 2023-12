Luminarie e trampolieri, il Natale accende Montecatini

Montecatini Terme, 3 dicembre 2023 – La Città del Natale è iniziata in un clima di festa e allegria, in una piazza del Popolo colma di persone. Il sindaco di Montecatini Luca Baroncini ha dato ufficialmente il via al programma di appuntamenti, dopo un brutto periodo di maltempo che ha causato tanti danni in città.

Il Natale è da tempo un momento importante per l'economia delle strutture turistiche e commerciali e anche quest’anno infatti non mancano attrazioni, luci e divertimenti per grandi e piccini. Fra trampolieri, luminarie e la casa di Babbo Natale la città è proprio vestita a festa e questa sera, durante l’inaugurazione, non è mancata neppure la magia della nevicata.