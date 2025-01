Ciclismo, il riconoscimento. Al dirigente Luciano Talini va la stella d’oro del Coni

Un altro meritato e ambito riconoscimento per Luciano Talini storico dirigente di Ponte Buggianese del ciclismo toscano. Classe 1943, fondatore del Gruppo Sportivo Ponte Buggianese, Talini è stato inoltre anche giudice di gara e direttore di corsa, e per ben 22 anni ha guidato nel ruolo di presidente anche il Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo fino al 2020, dando impulso alla realizzazione anche del ciclodromo Alfredo Martini ad Albinatico. Ora per Talini c’è stato il riconoscimento da parte del Coni che: la Stella D’Oro al merito sportivo. A Luciano i complimenti di tutto il ciclismo toscano.

Antonio Mannori