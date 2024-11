Chiarini freme: "Voglio esserci in tutti i modi"

All’interno dell’evento sportivo più atteso del weekend in Valdinievole e dintorni potrebbe accadere un altro avvenimento ancora più atteso, almeno da una delle controparti del derby montecatinese: il rientro di Mateo Chiarini. ’Jefecito’ è ai box dal 27 ottobre scorso e dopo quasi un mese potrebbe tornare a disposizione di coach Marco Del Re per la stracittadina termale numero 14, dando vita così ad un duello tutto ’cordobense’ con l’altro argentino presente sul parquet, ovvero Adrian Chiera.

Chiarini, innanzitutto come sta?

"Molto meglio. Il fisioterapista, lo staff medico e il preparatore atletico sono stati fantastici, li ringrazio tutti. Il rientro è vicino".

Avverrà già domenica?

"È quello che speriamo, sto facendo di tutto per poter giocare qualche minuto nel derby".

Quali sono state le sensazioni in questo periodo lontano dal parquet?

"Stare fuori senza poter dare una mano ai compagni è frustrante. Non ero più nemmeno abituato a star fermo così a lungo: l’anno scorso a Livorno ho saltato una sola partita".

Come ha visto la squadra durante la sua assenza?

"Giocare così tante partite in così pochi giorni è veramente difficile, i miei compagni sono stati veramente eroici. Forse abbiamo lasciato qualche punto per strada ma la pallacanestro è così".

Domenica potrebbe profilarsi un duello fra due giocatori argentini Cordoba: un derby nel derby.

"Stimo molto Chiera come giocatore, è veramente fortissimo. Fuori dal campo però abbiamo frequentazioni diverse, siamo solo conoscenti. Lui è se ne è andato dall’Argentina giovanissimo e si può dire che si è formato cestisticamente in Italia, mentre per me questa è soltanto la seconda stagione fuori dal mio paese. L’anno scorso però quando sono arrivato per la prima volta in Toscana ci siamo sentiti spesso, ho voluto chiedergli qualche consiglio ed è stato molto gentile".

Qual è l’umore in casa La T Gema?

"Sono tutti molto carichi e vogliosi di riscattare la sconfitta di Roma. Finalmente abbiamo potuto trascorrere una settimana intera allenandoci solamente".

I tre reduci del roster della scorsa stagione vi hanno spiegato cosa significa derby?

"Non ce n’è stato bisogno. Sappiamo quanta importanza ha il derby di Montecatini per la nostra gente".

Che ne pensa della Fabo?

"Una oltre che molto forte anche collaudata: servirà la massima concentrazione da parte nostra per provare ad avere la meglio".

Filippo Palazzoni