"Una città pulita e sicura è alla base di tutto, la cornice, ma al tempo stesso l’architrave, del nostro essere comunità vivibile, accogliente e inclusiva". Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci interviene sugli ultimi episodi di violenza tra giovanissimi avvenuti in città e critica le scelte dell’amministrazione comunale. "Se fossimo stati eletti – dice l’ex candidato a sindaco – avremmo dato il via, già nei primi cento giorni di mandato, ad una centrale operativa attiva ventiquattrore al giorno, per una gestione attenta, puntuale ed efficace delle telecamere. Tutto questo sarebbe stato possibile con un gruppo di lavoro appositamente dedicato e con personale qualificato e competente destinato a questa attività di prevenzione e repressione. Questa amministrazione invece, oltre a sterili proclami, non ha mosso un dito. Che fine ha fatto il dirigente delegato alla sicurezza urbana?".

Fanucci ricorda che "il sindaco Claudio Del Rosso aveva promesso questa nuova figura professionale in grado di gestire la sicurezza. Se lo sarà dimenticato… In consiglio comunale proveremo a fargli tornare la memoria. La polizia municipale era e rimane in fortissima difficoltà di organico, ma anche di motivazione e convinzione. Con la delegittimazione del comandante Domenico Gatto da parte di questa amministrazione comunale le cose, anziché migliorare, sono peggiorate".

L’esponente dell’opposizione ribadisce che la situazione necessità di focalizzarci su tre aree di intervento, da aggredire fin da subito. In via Garibaldi, via Mazzini, nel primo tratto di via Marruota, nella zona davanti alla stazione piccola, dovranno avere sede degli uffici comunali, non tutti, ma quelli oggi posizionati al piano terra del palazzo comunale. Serve maggiore collaborazione, rispetto e azione con le forze dell’ordine. Vanno attivate convenzioni con associazioni per presidiare i punti nevralgici della città, con i carabinieri, i poliziotti, e i finanzieri oggi in pensione. Dalle parole si passi ai fatti, Montecatini Terme merita di più". Lo spostamento di alcuni uffici comuni nelle zone con problemi di sicurezza e degrado è una battaglia che Fanucci sta portando avanti ormai da lungo tempo. Secondo il consigliere di minoranza, la presenza di sportelli comunali potrebbe consentire di dare un’immagine migliore e garantire maggiore sicurezza in alcune zone della città.

