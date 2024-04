"Champagne per tutti". Un viaggio sensoriale

Oltre 1400 presenze al Tettuccio per "Champagne per tutti", censite ieri alle 18 e quindi destinate a crescere, data la chiusura prevista alle 22. "Siamo soddisfatti del risultato – afferma Plinio Parenti – ottenuto con la rassegna che ha avuto luogo sabato e domenica, come sempre alle Terme Tettuccio". Protagonisti, gli studenti dell’alberghiero Martini. Una delle novità di questa quinta edizione vede l’accordo triennale stretto tra l’organizzazione della manifestazione e la Federazione dei vignerons indipendenti dello champagne. Grazie a questo è stato possibile collaborare più a stretto contatto con i produttori ed incrementare la promozione dell’evento sia sul territorio nazionale che su quello francese.

Un primo importante risultato è stato raggiunto con un aumento significativo delle maison presenti all’evento, allargando così la proposta delle cuvée in degustazione. Durante l’evento è stato possibile immergersi in un viaggio sensoriale tra oltre 50 etichette selezionate da piccoli produttori indipendenti. Un’occasione unica per scoprire la qualità e l’eccellenza di questi champagne, espressione autentica del terroir e della passione dei vignerons.

Rinnovata la collaborazione con l’associazione italiana dei sommelieri che ha accompagnato le degustazioni ed effettuato delle master class gratuite con approfondimenti su alcune cuvée delle maison presenti all’evento. All’evento, al quale sono stati invitati il presidente della Regione Eugenio Giani e il console francese a Firenze Guillaume Rousson, erano presenti anche gli stand gastronomici per accompagnare le degustazioni con abbinamenti che ben si sposano con lo champagne, e per rendere ancora più godibile l’esperienza gustativa: caffè storico a Tettuccio, osteria Il Maialetto e ristorante da Lorenzo. Non sono mancate musica e danza.

Giovanna La Porta