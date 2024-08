Cercasi super tecnico in Comune. Il bando per l’incarico che scotta: la gestione e uso dei fondi Pnrr

Il Comune pubblica un bando per selezionare un funzionario a tempo determinato destinato a occuparsi delle attività necessarie al coordinamento, all’impulso e alla realizzazione delle opere programmate attraverso i fondi ricevuti attraverso il Pnrr, oltre al monitoraggio degli obiettivi. Questo ruolo, a tempo determinato, prevede l’attribuzione di un incarico di alta professionalità all’ufficio lavori pubblici, che non dovrà andare oltre il mandato del sindaco Claudio Del Rosso. Durante la precedente amministrazione, il Comune aveva affidato questo ruolo all’architetto Giulia Gori al fine di gestire nel migliore dei modi i progetti legati al Palaterme, allo stadio comunale Mariotti, al bocciodromo e a varie strutture scolastiche. Queste opere rappresentano un obiettivo molto importante per la città, in termini di qualità dei servizi, anche scolastici, offerti ai cittadini, e nell’ottica del rilancio degli impianti sportivi, anche in una dimensione turistica. Del resto, la nuova amministrazione, una volta insediata, tra le prime attività ha svolto un tour tra gli impianti sportivi coinvolti per rendersi conto dell’effettiva situazione. Al netto di alcune settimane di ritardo, i cantieri adesso sono stati dichiarati funzionanti e l’attuale assessore ai lavori pubblici Luca Bini ha fornito il calendario degli interventi al Palaterme, garantendo alle società che le incontrerà una volta al mese per fare il punto della situazione. L’ex vicesindaco Alessandro Sartoni è riuscito a ottenere finanziamenti complessivi per quasi otto milioni di euro. Con la mancata conferma dell’ex sindaco Baroncini, l’incarico affidato a Gori è venuto a decadere. La nuova giunta, attraverso una delibera, ha così dato mandato al nuovo sindaco Claudio Del Rosso per il nuovo conferimento di un incarico di alta specializzazione a tempo determinato. Per poter partecipare alla selezione del Comune è necessario il diploma di laurea magistrale in architettura, o ingegneria civile, o ingegneria edile, o ingegneria edile (vecchio ordinamento). I candidati dovranno essere in pissesso dell’abilitazione alla professione di ingegnere o architetto. Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere presentate entro le 23.59 del 20 agosto 2024, tramite il sito Internet www.inpa.gov.it

Daniele Bernardini