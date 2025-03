Cento espositori da tutta Italia arricchiscono ’Pescia Vintage Mania’

Replicare il grande successo di pubblico registrato domenica scorsa da ’Toscana Auto Collection’ non sarà semplice, visto il numero elevato dei visitatori giunti in città anche da fuori regione. L’associazione culturale Pinocchio 3000, con il patrocinio del Comune di Pescia, ci proverà domenica prossima, con un’inedita manifestazione sotto la volta del rinnovato ex mercato dei fiori, indicato, per l’occasione, come ‘Pescia Expo’. Forti dell’esperienza maturata nell’organizzazione di innumerevoli eventi, gli organizzatori lanciano ‘Pescia VintageMania’, alla quale hanno già confermato la partecipazione un centinaio di espositori provenienti da tutta Italia: e per il visitatore sarà bello passeggiare tra le colorate bancarelle di abbigliamento usato, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa e la persona, calzature, dischi in vinile, musicassette, cd, vecchi impianti stereo, videogiochi libri, fumetti, handmade, modernariato, collezionismo, hobbistica e altro ancora.

Una vera e propria esperienza sensoriale, emotiva e intellettuale che renderà le persone protagoniste di un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è fonte d’ispirazione. Una immersione nello stile di vita, nella moda e nel costume di uno ‘scampolo di storia’, arricchita da eventi collaterali, eventi di musica live, mostre a tema: un tuffo nel passato, a partire dagli anni ‘60 e ‘70.

Una festa del vintage: al fianco della mostra mercato, la mostra delle Fiat 500 d’epoca e la musica di quegli anni, proposta da un protagonista assoluto delle notti della discoteca Concorde di Chiesina Uzzanese, Ringo DJ. E poi, l’angolo curato dai bar tender del bar Centrale, che daranno vita a una zona bar dove gustare, oltre a caffè e tavola calda, i migliori cocktail. La fiera sarà aperta, a ingresso libero, dalle 9 alle 18.

Emanuele Cutsodontis