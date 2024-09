Cena degli ex Allievi della Larcianese. Le dolci memorie del trionfo datato 1984

Nella stagione calcistica 1883-1984 la formazione Allievi della Larcianese, allenata da Giuseppe Fagni, vinse il campionato provinciale. Fu un successo straordinario, culminato al termine di una stagione dominata, brillante e ricca di soddisfazioni. I ragazzi della squadra avevano mediamente quindici anni. Oggi, dopo quaranta anni da quel successo, i ragazzi insieme al loro allenatore Fagni si sono ritrovati al ristorante il Poggetto a Larciano per celebrare quella vittoria e ricordare quei momenti di gioventù felici, rimasti indelebili nelle loro menti. Purtroppo, era assente il portiere Antonio Pappalardo, che per anni è stato sindaco di Larciano e che per una brutta malattia morì, nel 2015, all’età di 46 anni. Un appaluso è stato fatto In suo ricordo.

Durante la serata i componenti della squadra hanno consegnato al loro allenatore Giuseppe Fagni, una targa e un quadro, con all’interno la foto della squadra ed alcuni articoli che raccontano il successo della formazione Allievi. Per la Larcianese sono intervenuti i dirigenti Luca Pieri e Federico Nardi, che a nome di tutta la società viola hanno ringraziato l’allenatore Fagni e i giocatori per il successo conquistato nel 1984. Di seguito la rosa della squadra: Pappalardo, Gallicchio, Baioli, Bracciotti, BindI, Masi, Bruzzani, Russo, Fedi, Purcinari, Mariotti, Magrini, Russo, Fedi, Purcinari, Mariotti, Magrini, Desideri, Iannicello, Siciliano, Mariotti.

Massimo Mancini